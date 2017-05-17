Через два года после открытия пункта приема и выдачи заказов IKEA на Пхукете компания расширила шоурум.

Открытый в 2015 году на Bypass Rd. торгово-выставочный зал стал первым подобным комплексом IKEA в Азии и двадцать первым по всему миру. В зале жители Пхукета могут ознакомиться с ассортиментом IKEA (вживую и по каталогу), а затем заказать доставку понравившихся товаров из Бангкока.

Сейчас компания расширила шоурум без изменения концепции. Хорошая новость заключается в том, что количество товаров, доступных для покупки на месте, увеличилось.

Новый шоурум был представлен на двухдневной ярмарке IKEA Fun Fest, сопровождавшейся живой развлекательной программой и раздачей подарков на общую сумму 200 тыс. бат.

Одновременно было представлено новое кафе IKEA. В его меню неожиданно не оказалось шведских митболов,