Авиакомпании в Таиланде повысят стоимость билетов в связи с резким увеличением налога на топливо для реактивных двигателей, пишет The Bangkok Post со ссылкой на руководителей авиакомпаний. В частности, налог вырос с 20 сатангов за литр до 4 батов.

Как отметил высокопоставленный источник в авиационных кругах, рост налога, ставший полной неожиданностью для бизнеса, негативно отразится на ценовой политике бюджетных перевозчиков.

Источники в Bangkok Airways подтвердили, что топ-менеджмент ведущих авиакомпаний провел встречу, в ходе которой обсудил вероятные последствия увеличения налога. Три главных лоукостера – Thai AirAsia, Nok Air и Thai Lion Air – должны выработать общую позицию по данному вопросу и сделать официальное заявление в ближайший четверг, 2 февраля.

