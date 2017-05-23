Принцесса Сириндхорн посетила школу в Пханг-Нга

Школа Yaowawit (Яовавит) в провинции Пханг-Нга – один из наиболее примечательных благотворительных проектов в южном Таиланде. Школа-пансион для жертв цунами и детей из неблагополучных семей была открыта в апреле 2006 года тайско-германским фондом Children’s World Academy Foundation. Школу благословила на работу Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сириндхорн, которая сама и выбрала для нее название.

Школа является некоммерческим частно-государственным проектом, цель которого – помочь детям из проблемных семей раскрыть свой потенциал и дать им возможность вырваться из порочного круга бедности благодаря качественному образованию.

Последний из проектов школы – серия подготовительных профессионально-технических академий для учеников. Именно этот проект и благословила недавно Принцесса, проделав ради этого путь из Бангкока в маленькую деревушку Капонг, где располагается школа. Это был уже четвертый визит Ее Высочества в Yaowawit.

Ниже вы найдете несколько фотографий с официального открытия профессионально-технических академий, а полный материал будет опубликован в ближайшем номере журнала, который выйдет совсем скоро.